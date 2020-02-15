中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，昨(14)日國內新增29例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1781名個案，其中含18名確診、1690名排除，剩餘的隔離檢驗中(其中46名初驗陰性、其餘待檢驗)，另外第10例個案已於昨日出院，目前共2名個案出院，其餘16名個案病況穩定，持續住院隔離。

案10為在武漢工作的台商，在案9的太太確診後先生被列為接觸者，然而上月底確診為新冠肺炎，醫福會執行長王必勝先前表示，由於這位先生病程較長，症狀輕微，但為謹慎起見，衛生單位為他進行3次採檢，確認檢驗結果為陰性經專家評估後，於昨日解除隔離並出院。

中央流行疫情指揮中心表示，確診個案接觸者尚有355人持續居家隔離，其中20人有症狀已通報(15人陰性已排除、5人檢驗中)。另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診1個個案外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診新冠肺炎(COVID-19)共6萬6492例，較昨日新增2641例，其中1萬1053例重症，1523例死亡，多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主。

除台灣之外，國際間累計585例確診病例，分布於27個國家及地區，今日新增埃及1例；病例數以日本218例、新加坡67例、香港56例、日本37例及泰國33例為多，病例中有3例死亡，為日本、香港及菲律賓各1例，全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

指揮中心提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施，返國後14天內如出現疑似症狀應依指示戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以及時診斷通報。

(中時 )