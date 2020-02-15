新冠肺炎來勢洶洶，引發口罩荒。中央流行疫情指揮中心今宣布，除了藥局外，衛生所也加入實名制的行列，民眾明天開始可憑健保卡，每人每周購入2片口罩。

口罩實名制6日上路，民眾可憑健保卡、居留證或出入境許可證，每人每周購入2片口罩。若為行動不便、身心障礙者，可托他人代買。

新制上路之初，口罩販售地點僅限藥局，但考量有些藥局禮拜天沒開，因此安排衛生所加入販售行列。指揮中心表示，16日(星期日)起，增加可購買實名制口罩的303家衛生所。

指揮中心提醒，為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則不限定身分證字號，開放全民皆可購買。(0為雙號)。

明起可購買口罩的衛生所名單：https://www.cdc.gov.tw/File/Get/3DHdqjgwjCpLYsxmPpvLxw

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