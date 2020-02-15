據大陸外交部官網消息，當地時間2020年2月14日，大陸國務委員兼外長王毅在慕尼克應約會見梵蒂岡外長拉加格爾。拉加格爾表示，他代表教宗方濟各和國務卿轉達教廷對陸方抗擊疫情的敬意和支持；王毅表示，陸梵外長首次會晤，這是一段時間以來陸梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間。

拉加格爾表示，相信陸方有智慧和勇氣早日戰勝疫情。教宗方濟各熟悉中國和雙方的交往，2018年雙方簽署的《關於主教任命的臨時協定》十分重要，有利於促進天主教徒和中國人民的福祉，惠及世界和平。

王毅首先對拉加格爾轉達教廷的慰問表示感謝。王毅表示，病毒是人類共同的敵人，需要國際社會攜手應對。當前疫情已得到有效管控。中國是有著5000年文明的大國，歷史上經歷過各種大風大浪的考驗，這場疫情同樣阻止不了我們實現民族復興的步伐。相信梵方會發揮建設性作用，推動國際社會以客觀、理性、科學態度，支持和配合中方抗擊疫情的努力，共同維護世界衛生安全。

王毅說，教宗方濟各多次公開表達對中國的熱愛和祝福。今天是中梵外長首次舉行會晤，這是一段時間以來中梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間。雙方簽署的《關於主教任命的臨時協定》是富有開創性的實踐，取得了積極成果。中方願與梵方進一步增進理解，積累互信，使雙方積極互動的勢頭不斷向前發展。

雙方在會見中還一致認為，應著眼大局，共同推動不同文明互尊互鑒，共創和平世界。

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(中時 )