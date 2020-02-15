一名領有台灣身分證的陸配，昨（14日）從上海搭機從松山機場入境時，未遵守「自主居家檢疫」規定，從台北搭乘高鐵回高雄，結果被高雄衛生局堵在家門口，最高恐被開罰15萬元，之所以被逮違法，是她自己「一通電話」露餡。

這名女子昨天下午3點45分，飛抵松山機場就搭乘計程車到台北車站，再轉搭高鐵南下，晚間7點05分抵達高鐵左營站，當她走出站外後就打電話要丈夫來載她，豈料通話內容被一旁民眾聽到，趕緊通報高鐵警察。

由於自中港澳入境的民眾，必須「自主居家檢疫」，且不得搭乘大眾交通工具，這名女子此舉已經違法，因而被警方與衛生局人員，提前到她家門口堵人，當婦人一抵達住家，警方隨即攔人、並遞上舉發單。

高雄市衛生局疾病管制處表示，該女子違反傳染病防治法第58條第1項第4款規定，並依同法第69條開罰1萬元至15萬元的罰鍰。女子收下舉發單後，依規定可在10內陳述正當理由，否則最高將被開罰15萬元。

(中時電子報)