鑑於目前的市場趨勢與國際動向，外貿協會在國際貿易局委託之下，籌組「2020年赴墨西哥投資貿易布局團」15日起至22日前往美墨考察，團員含括貿聯、胡連、健和興等6家汽車及電子零組件代表性業者，將我國具競爭優勢的汽配及電子產品，透過美墨布局，為雙方帶來更多合作的機會。

貿協強調，即使2019年全球汽配產業下滑，我國汽車零配件年出口金額衰退約2.66%，惟出口北美洲逆勢成長2.63%，鄰近的墨西哥更是成長2.67%，成長動能充足。此外，近幾年台灣企業如緯創等大舉美墨的邊境地區設廠設點，台灣廠商的供應鏈逐漸完整成形，可見目前為台灣製造業布局北美、墨西哥汽車供應鏈的最佳時機。

貿協強調，此次除考察美墨邊境最佳投資設廠聚落-El Paso、Juarez外，並將邀請墨西哥最大州─奇瓦瓦州（Chihuahua）政府介紹當地投資環境，進行物流及拜訪相關企業，其中包括墨國外貿商務協會（COMCE）及工業總會（CONCAMIN）介紹在地投資貿易環境，並辦理一對一採購洽談會。

而在有「墨國矽谷」之名第二大城瓜達拉哈拉市（Guadalajara），則將透過投資部協助安排說明會，規劃與瓜達拉哈拉商會（Chamber of Commerce of Guadalajara）合作參訪交流活動，並藉此與重要工商單位討論未來簽署經貿合作備忘錄的可能性。

(工商 )