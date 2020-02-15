16日起 衛生所可買到實名制口罩 15:192020/02/15 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心表示，16日開始，增加全國303家衛生所可供民眾購買實名制口罩，將持續維持每張健保卡每次購買2片口罩，並且實施身分證單雙數分流。 疫情中心指出，口罩維持每包兩片售價10元，每隔7日後，才能重新再購買。為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則不限定身分證字號，開放全民皆可購買。 (工商 ) #購買 #口罩 #衛生所 #口罩實名制 #身分證 #生活 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 穩定疫情民心 習戴口罩督軍 04:092020/02/11 焦點新聞 看過來 民眾就診減少深呼吸 04:102020/02/11 生活新聞 未戴口罩遭驅離 宜文化局惹議 04:102020/02/11 地方新聞 智慧城市頂尖論壇 國外會員改線上參與 04:102020/02/11 地方新聞 口罩暖流發酵 台中2消防分隊獲贈600口罩 09:432020/02/11 生活 7天2片不夠用 手作口罩布套讓醫用口罩延壽 16:222020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 口罩忽略這點等於沒戴 日：病菌穿透率100％ 11:192020/02/12 生活 全球搶口罩 前藍委驚爆「這裡」還有剩？ 10:562020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 生活熱門新聞 發病日男曾擠電車通勤 網崩潰：迪士尼遊客慘了 - 生活 獨／最狂「劈腿外送員」 熱血兼多差原因曝光 - 生活 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 時事 狂降溫30℃→7℃！專家曝新一波寒流最冷時間點 - 生活 優惠再加碼！星巴克限定這2天推買1送1 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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