中央流行疫情指揮中心表示，16日開始，增加全國303家衛生所可供民眾購買實名制口罩，將持續維持每張健保卡每次購買2片口罩，並且實施身分證單雙數分流。

疫情中心指出，口罩維持每包兩片售價10元，每隔7日後，才能重新再購買。為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則不限定身分證字號，開放全民皆可購買。

(工商 )