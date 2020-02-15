廷鑫(2358)1月合併營收7,602萬元，年減26.5%，主因是下游客戶提前備料，以及1月工作天數少，致營收表現較去年同期下滑。廷鑫表示，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，鋁棒／鋁合金下游需求減弱，恐將不利公司首季業績，不過皮件業務受惠轉單效益，鋼材貿易、煉鋼用鋁脫氧劑業務穩定，將抵銷鋁合金業務壓力，有助公司業績穩定表現。

廷鑫因應中美貿易戰的發展，去年即將皮件生產重心移回台灣，皮件業務受惠轉單效應大幅成長。近期因防疫工作之故，大陸同業未能復工生產，下游精品皮件客戶訂單轉至廷鑫，由台灣生產出貨。公司表示，目前台中廠產能已經滿載，公司將加速於台南廠設置一條生產線，因應Costco、Walmart等下游客戶訂單成長，此外，增設自動化設備提高產能規劃亦在進行中。

因去年第四季為鋁棒／鋁合金業務的旺季，加上今年農曆春節在1月份，下游客戶提前備貨，現階段終端消費需求又受到新冠肺炎疫情影響而減緩，客戶庫存充足，預料第一季的採購將會減少，公司業務或將受到波及。

(時報資訊)