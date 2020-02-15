血老翁確診 陳時中：國人若返台將採包機形態 14:342020/02/15 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，公主遊輪旗下「鑽石公主號」確診人數不斷攀升，目前已累計超過200人確診，其中也包括先前咳嗽出血的8旬台籍老翁。外交部昨表示，已向日本表明想接回國人的希望。指揮中心表示，若回來將採包機形態。 中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前所有病例正由日本醫院照顧中，家屬則由橫濱代表處關切。對於接國人返台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前正與日本洽談中，若需回來，我們還是會採用包機的型態回來。 (中時 ) #確診 #包機 #回來 #陳時中 #國人 也許您會感興趣 推薦閱讀 無症狀也具風險 全台防疫升級 04:102020/02/11 焦點新聞 社論／戰疫還沒真正開始 04:102020/02/11 時論廣場 日撤僑包機再添兩例感染病例 包機共12人感染 17:242020/02/11 國際 陳時中為防疫落淚爆紅！30年好友曝「他是大將軍性格」 15:282020/02/12 生活 陳時中拭淚暴紅！最「不討好民意」防疫總舵手 如何讓醫界到網友都服他 16:172020/02/13 生活 木馬屠城說盡顯人性醜陋 04:092020/02/14 論壇廣場 湖北確診病例 單日暴增近1.5萬 04:092020/02/14 財經要聞 日新冠肺炎疫情進入疑似社區感染的新階段 17:362020/02/14 國際 命理師算陳時中官運 宅神聽完一驚：表示疫情... 00:312020/02/15 政治 院內感染？日和歌山縣醫院染病醫生同事也確診 11:072020/02/15 國際 生活熱門新聞 直播》咳血老翁確診 陳時中：國人若返台將採包機形態 - 生活 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 時事 狂降溫30℃→7℃！專家曝新一波寒流最冷時間點 - 生活 獨／最狂「劈腿外送員」 熱血兼多差原因曝光 - 生活 日本疫情爆炸該不該去玩？ 哈日醫師說真心話 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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