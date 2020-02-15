新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，公主遊輪旗下「鑽石公主號」確診人數不斷攀升，目前已累計超過200人確診，其中也包括先前咳嗽出血的8旬台籍老翁。外交部昨表示，已向日本表明想接回國人的希望。指揮中心表示，若回來將採包機形態。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前所有病例正由日本醫院照顧中，家屬則由橫濱代表處關切。對於接國人返台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前正與日本洽談中，若需回來，我們還是會採用包機的型態回來。

(中時 )