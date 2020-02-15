中央流行疫情指揮中心今(15)日下午2點召開記者會，教育部綜合規劃司司長黃雯玲在會中強調，教育部提供給各級學校的口罩為備用，數量645萬片也是經計算的標準，因此各級學校在使用時，必須要有專人管理與造冊。

教育部長潘文忠今日上午宣布，教育部將協助學校採購防疫物資，包括額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升，以及防疫備用口罩645萬片，提供各級學校私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等備用，加強開學防疫工作。

黃雯玲下午則在記者會上強調，為了協助各級學校做好開學防疫準備，教育部已準備好額溫槍、口罩與酒精等相關備品，並且都完成採購程序，之後如還有需求，會視情況繼續增加。

黃雯玲提到，至於口罩，二月初開始已陸續送達各校，但教育部配給學校的是備用口罩，並非每位學生都有1片，發送的645萬片是經計算的標準，因此各校在使用時，必須要有專人管理與造冊。

黃雯玲說，在教育人員與校內師生在口罩使用上，務必配合中央流行疫情指揮中心建議的三個時機，也就是陪病或探病時、有呼吸道症狀者、慢性病患者皆在公共場合需配戴，也要做到勤洗手，或是出現咳嗽等呼吸道症狀時，就留在家中休息。

黃雯玲並指出，教育部下週將邀請兒科醫師開始拍攝衛教宣導影片，向師生與教育人員示範、宣導正確防疫觀念及衛生教育，而教育部從2月25日開始，也與台灣兒科醫學會合作，協助全國學校防疫衛生教育宣導活動，加強衛生宣導。

(旺報 )