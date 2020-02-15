蘭潭噴泉水舞每天晚間演出4場，假日總吸引許多民眾前往欣賞。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

正值枯水期，蘭潭水庫水位明顯下降。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

入冬以來降雨量減少，嘉義仁義潭水庫水位持續下降，連帶影響蘭潭水庫蓄水量不足，目前蘭潭水庫水位已近逼警戒水位68 m，為避免水位過低，影響音樂噴泉設備運作，每天上演4場的蘭潭水舞自22日起暫停，將視水位狀況再恢復舉行，不過，自來水第五區管理處強調目前水情狀況跟去年差不多，民眾可放心，但無法預期未來的降雨情況，呼籲民眾還是要節約用水。

市府指出，為避免水位過低，音樂噴泉設備吸入潭底泥沙及擾動潭底泥沙影響水庫水質，蘭潭音樂噴泉預定22日起暫時停止水舞演出，將在現場張貼告示向遊客說明，暫停演出期間會同步進行設備器材年度保養，至於何時恢復演出？要看水位狀況，能夠穩定演出才會恢復。

自來水第五區管理處操作課長蕭博元表示，目前仁義潭、蘭潭水位跟去年同期差不多，代表水情狀況持平，尚不會影響到民生供水，民眾不需太過緊張，但考量日後供雨狀況無法預測，仍希望大家能節約用水。

(中時 )