前往北北基景點者 尚有1人採檢結果未出爐 14:392020/02/15 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 爆發新冠肺炎群聚感染疫情的「鑽石公主」號遊輪曾停泊沖繩那霸港。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公主遊輪旗下「鑽石公主號」確診人數不斷上升，引發民眾擔憂。因該船曾停靠基隆港，中央流行疫情指揮中心日前發送細胞簡訊，提醒曾前往基隆廟口、九份、北車等景點者自主健康管理，目前尚有1民眾採檢結果未出爐。 截至昨日為止，與鑽石公主號相關者，計有6人仍在檢驗。指揮中心指揮官陳時中今表示，6人當中，5人檢驗呈陰性，尚有1人檢驗結果未出爐。 (中時 ) #出爐 #景點 #採檢 #鑽石公主號 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號136確診 魔術師求救 04:102020/02/11 生活新聞 鑽石公主號乘客喊回家 指揮中心：與日本政府接洽中 14:332020/02/11 生活 鑽石公主號乘客喊回家 指揮中心：與日本政府接洽中 16:152020/02/11 生活 鑽石公主號成病毒方舟 他們最慘 16:232020/02/11 國際 揭 鑽石公主號防疫危機拆彈內幕 11:092020/02/12 政治 鑽石公主號確診數持續攀升 首次出現青少年感染 12:352020/02/12 生活 戴了口罩手套沒用 鑽石公主號日防疫官感染 13:412020/02/12 國際 鑽石公主號 咳血老翁多次流鼻血 終盼到醫生 17:112020/02/12 國際 台人困鑽石公主號 謝長廷：研究台灣能否派專機 17:172020/02/12 生活 困鑽石公主號求助卻遭酸 陳日昇無奈吐心酸 18:402020/02/12 生活 生活熱門新聞 獨／最狂「劈腿外送員」 熱血兼多差原因曝光 - 生活 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 時事 咳血老翁確診 陳時中：國人若返台將採包機形態 - 生活 狂降溫30℃→7℃！專家曝新一波寒流最冷時間點 - 生活 發病日男曾擠電車通勤 網崩潰：迪士尼遊客慘了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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