公主遊輪旗下「鑽石公主號」確診人數不斷上升，引發民眾擔憂。因該船曾停靠基隆港，中央流行疫情指揮中心日前發送細胞簡訊，提醒曾前往基隆廟口、九份、北車等景點者自主健康管理，目前尚有1民眾採檢結果未出爐。

截至昨日為止，與鑽石公主號相關者，計有6人仍在檢驗。指揮中心指揮官陳時中今表示，6人當中，5人檢驗呈陰性，尚有1人檢驗結果未出爐。

(中時 )