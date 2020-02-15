交通部邀請法國Planete Vapeur機械巨獸馬戲團演出「森林夢奇地」，民眾不要錯過國際水準的精彩節目。（盧金足攝）

高達12公尺的超大型機械巨獸，白天是不動的大型機械藝術作品，晚上則與法國機械巨獸馬戲團互動展演。（盧金足攝）

2020台灣燈會接軌國際！由台灣與法國合作的「森林機械巨蟲秀」，在后里森林園區「科技展演燈區」開演，高達12公尺的超大型機械巨獸，由馬戲團與音樂串連，高潮迭起，展現科技結合特技，成為燈會超人氣的節目。

交通部特別邀請法國Planete Vapeur機械巨獸馬戲團演出「森林夢奇地」，展演地點在森林園區「科技展演燈區」，是歷屆台灣燈會首見結合國際化的科技，與在地化的環境及地景特色，以劇場情境開演「台灣限定」科技展演秀，讓遊客有不同以往的全新體驗。

市府表示，高達12公尺的超大型機械巨獸，白天是大型機械藝術作品，華燈初上化身為機械巨獸馬戲團互動展演，民眾可以近距離觀賞，表演者在巨霸無霸的機械巨獸俐落翻騰，還有現場音樂演奏，國際水準第演出，絕無冷場，民眾驚呼「太精彩！」

來看花燈的民眾，本來只預期看花燈與花博期間展出機械花，升級為「聆聽花開─永晝心」，沒想到可以欣賞到環境劇場的科技軟實力，而且與后里森林園區周遭的林木完全融合

，有如進入巨型的「蟲蟲世界」，處處充滿驚奇。

台灣燈會花燈展區占地寬廣，一天看不過癮，有民眾表示，之前參觀過馬場園區，又安排時間來看第二次，親眼見識「森林機械巨蟲秀」，覺得好震撼。

市府指出，交通部邀請法國Planete Vapeur機械巨獸馬戲團演出「森林夢奇地」，展演地點在森林園區「科技展演燈區」，即日起至22日，燈會期間每天晚上5時10分、6時30分、8時10分，各演出半小時，讓觀眾大開眼界。

(中時 )