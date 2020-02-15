面對居家隔離檢疫者趴趴走情況每天發生，今早台北市長柯文哲表示上電子手銬強制監控會成了不得已選項，指揮中心則表示，社會關懷系統的完善有助改善這類情況。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，居家隔離應避免外出，除了就醫需求必須和衛生單位通報外，出外戴口罩是必須的，也盡量不搭乘大眾運輸工具。

陳時中指出，人不是圈養的豬，即使是居家隔離，被關在狹小空間也不是人人能接受，這時社會關懷力量的進駐將有幫助，也有能力解決受隔離者的生活必需。例如居家醫療系統的建立，隔離者生了小病就不必還得外出到醫院，類似的支持系統在2003年SARS期間就有做到，但目前這個部分實行上有難度，因為旁人對這些人的戒心現階段還很高，但若社會關懷系統做得完全到位，趴趴走的情況相信會有改善。

陳時中進一步指出，這類情況可分為「不能」和「不為」兩種，前者可以透過關懷力量加以輔導，但後者屬於明知故犯，就得嚴罰，即時通報和監視系統也應做好，累犯2次者將強制送到檢疫所隔離。

(中時 )