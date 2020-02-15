從韓國來臺至野柳地質公園旅遊的韓籍少女手機不幸遺失，經野柳所員警積極協助聯絡國光客運金山總站，判斷出客運班次，不到20分鐘順利找回手機。韓籍少女大讚「臺灣警察真是讚！」並開心的與警方合影。

金山警分局野柳派出所警員郭俊鴻日前擔服勤務時，接獲1名18歲的韓籍少女（KONG MINJI）至所報案表示，渠疑似將手機遺忘在來野柳旅遊搭乘的客運上，但不記得車號，且手機也僅有wifi功能，不知如何是好。

郭員透過英語向該名中英語能力有限的韓籍少女對話以瞭解事發經過，得知少女特別選在遊臺最後一日來本轄知名野柳地質公園參訪，殊不知下車時卻未將個人手機一併帶下車，無助之際，神色慌張的跑到位於站牌對面的派出所請求警方協助。郭員受理並瞭解案情後，旋著手處理，除立即聯繫國光客運金山總站，詢問剛離開野柳站的駕駛是否拾獲相類物件，同時並詢問該少女所遺失手機的相關顏色、品牌、款式等識別特徵。經郭員比對公車乘車即時動態APP，過濾出失主應該是搭乘往金山方向車號XXX-U5班次的公車，不到20分鐘的時間警，在該班次公車上找到遺忘在座椅夾縫中的手機，韓籍少女激動的感謝警方讓她的手機失而復得，並表示「臺灣警察真是讚！有機會還要再來玩，謝謝你們！」。

金山分局長陳永昌表示，郭員積極運用外語，熱心加上耐心成功幫助韓籍遊客找回失物，殊值嘉許與肯定。提醒民眾當搭乘交通工具時，應將身邊的貴重物品保持在視線範圍之內，並隨時注意周遭的環境，下車時也記得貴重物品絕不離身。

(中時 )