汐止警分局汐止派出所員警日前執行巡邏勤務，行經青山國小前，發現一名老翁正倚靠在欄杆旁休息，因老翁年事已高，以雨傘當拐杖當支撐的工具，且當日正值寒流期間，天氣相當寒冷，本分局員警兩人見狀後立即主動上前關心老翁，但老翁有輕微失智的狀況，雖然勉強可與員警對話，但回話內容卻不知所云，員警僅能從對話中獲取線索，研判老翁可能是獨自搭公車出門後卻不慎迷路，正當員警感到傷腦筋的時候，所幸在老翁的口袋內發現了身分證，確定了老翁身分。

經查原來老翁姓李，已經高齡88歲了，員警發現老翁就住在附近不遠處，員警立即聯繫上家屬，老翁兒子也發現老父親怎麼獨自外出尚未返家，也相當焦急地正在找人，家屬接到員警電話傳來好消息確認老翁平安後，這才讓家屬放下心來，員警擔心李姓老翁行動不便，便主動以巡邏車護送李姓老翁返家，家屬見員警主動將李姓老翁送返家，不斷向員警表達感激，員警也向家屬說：「別客氣，這是我們應該做的，人沒事就好了!」，員警要離去前，還不忘提醒家屬，因老翁年事已高，應注意其安全及外出動向，以免在外發生危險，也建議可以申請愛心手鍊，避免發生走失的憾事。

(中時 )