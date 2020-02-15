陽明海運董事會因10年船隻售後回租案處分一批主管，雖然業界多位大老相繼聲援，認為當時市場行情確實船價偏高，不應事後諸葛亮的做處分，公司也為林文博安排子公司職務，但林文博堅持請辭，經行政院核定，將於16日生效，陽明14日下午為他辦理退休歡送茶會。

茶會現場充滿歡樂與淚水，溫馨及不捨，感謝林文博總經理為陽明海運長期的努力及付出。陽明今日下午發布的新聞中指出，林文博總經理因個人生涯規劃於2月16日退休，為長達36年的海運生涯畫下句點，展開另一段人生全新的航程。

林文博畢業於國立交通大學管理科學系碩士，自陽明海運業務部基層課員歷練起，並派駐陽明美國子公司，在職期間曾任總公司業務部高級專員、企劃部副理、電子商務及文件部資深協理、總公司財務長暨資深副總經理，因具豐富及完整的學經歷，於2016年調升總經理，在航運業市場較具挑戰的時期，扛起重擔，帶領陽明海運向前航行。

林文博總經理在茶會中表示，36年的海運職涯橫跨了許多不同的領域，從業務、企劃、電商到財務，雖然過程中會有辛苦之處，但透過不斷的學習，讓他累積不同面向的海運職務經驗，也因為經歷了航運產業的許多「大風大浪」，讓他的學會如何站穩腳步勇敢向前，也正因為在工作上的甘苦，讓自己的生活也更為豐富。

他表示，除了感謝同事們一路以來的相挺，更要感謝的是家人，因為有家人的支持跟體諒，才能讓自己更專心於工作。如今，卸下總經理職務後，計劃好好陪家人，享受天倫之樂，也將抽空到處走走，細心體會生活。

「一個人能走的快，但一群人才能走得遠」，林文博總經理在歡送茶會的尾聲引用這句話期勉同仁繼續堅守工作崗位，發揮團隊精神與創新的思維，讓公司能再創佳績。

陽明總經理的接替人選是要報行政院的，目前職務由公司董事長謝志堅暫代。

(工商 )