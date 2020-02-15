美國1月消費者支出進一步放緩，服飾店銷售額更創下2009年來最大跌幅，引發經濟能否繼續維持適度擴張的擔憂。

周五公布的另一項數據顯示，因異常溫和的天氣抑制公用事業的產出，以及受到波音停產737 MAX客機影響，美國1月工廠生產連續第2個月下滑，亦使經濟前景蒙上陰霾。這些經濟報告令經濟學家預期美國今年首季經濟成長力道將減弱。

美國商務部周五公布，美國1月零售銷售額月增0.3%，排除汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售銷售額持平，不如經濟學家預估的月增0.3%。而去年12月的核心零售銷售額由先前公布的月增0.5%下修至月增0.2%。1月服裝店銷售額大減3.1%，創下2009年3月來最大跌幅。

消費者支出占三分之二以上的美國經濟活動。1月核心零售額持平，顯示在去年第四季消費者支出成長1.8%，較第三季的季增年率3.2%大幅放緩後，今年首季之初美國的消費成長動能進一步流失。

聯儲會周五公布，繼去年12月下跌0.4%後，美國1月工業生產月減0.3%，遜於市場預估的月減0.2%。1月製造業產出月減0.1%，與上月相比由正轉負。公用事業產出跌4%，航空與其他運輸設備產出更大跌7.4%。

美國2019年經濟成長率為2.3%，較2018年的成長2.9%減速。目前美國的經濟擴張已經維持了11年，創下有史以來最長的記錄，然而消費者支出減弱、企業投資縮水、製造業低迷不振，以及新冠肺炎疫情爆發，都使美國經濟前景轉為黯淡。

(時報資訊)