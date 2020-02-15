為因應新型冠狀病毒肺炎防疫期間各級學校延長寒假，為保護青少年避免因假期延長滋生事端及危險駕車，三峽警分局除針對轄內青少年聚集治安要點及可能滋事場所加強查察外，並於昨（14）日規劃執行擴大臨檢暨聯合稽查勤務，針對主要聯外幹道，設置多處路檢點，攔檢盤查出、入轄區可疑車輛，並強化轄內KTV、旅館、汽車旅館、網咖、釣蝦場等易滋事場所巡邏、守望及臨檢勤務；過程中發現多數民眾鮮少佩戴口罩，也不甚了解新型冠狀病毒肺炎的防疫措施，全民防疫是現在最大的共識，併宣導相關防疫政策，避免增加感染風險。

本次擴檢勤務執行成果豐碩，共查獲交通告發改裝排氣管13件、違規變更車頭燈30件及無照駕駛1件，對轄區治安穩定有相當大的助益。

三峽警分局分局長李建廣表示，因新型冠狀病毒防疫期間，為避免各級學校寒假假期延長滋生事端，特針對三鶯地區青少年易聚集場所加強實施臨檢暨聯合稽查，維護青少年安全。

(中時 )