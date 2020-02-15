新型冠狀病毒2019-nCoV的傳播力極強，銀行與民眾都擔心原本就布滿細菌的流通貨幣會成為傳播媒介，大陸中國人民銀行表示，會盡可能對外投放從印刷廠直接印好的原封新鈔，從醫院、農貿市場等管道回收的現金，不得對外支付，必須做好清毒工作，封好後送回人民銀行。

中國人民銀行副行長范一飛表示，受到疫情影響，現金回籠、發放過程要做到衛生、可控。今年1月17日以前，已向調撥6000億元人民幣的新鈔，並要求商業銀行的現金業務按照收、支2條線進行，對外付出現金時，盡可能以新鈔為主。

至於回籠現金時，對醫院、農貿市場等管道回籠的現金，採取特殊處理並單獨封存，消毒後交存人民銀行，不得對外支付；至於疫情重點地區回籠現金，採取紫外線或者高溫等消毒後，放14天以上再投放回市場；非疫情防控重點地區現金消毒以後，要求存放7天以上再投放市場。

此外，人民銀行也科學合理地安排調撥，暫停現金跨省調撥，以及部分疫情嚴重地區的省內調撥，盡可能減少人員流動，降低在途感染及傳播的風險。

(旺報 )