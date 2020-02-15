影》驚喜！「公主」客情人節收到這信 直呼：可以回家了！ 14:592020/02/15 中時電子報 鄭年凱 、影音編輯、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑽石公主號。(路透社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公主號旅客返台倒數 代表處擬「包機」接送 大陸武漢新型冠狀肺炎疫情蔓延，各國防疫態勢緊繃，目前停靠在日本的郵輪「鑽石公主號」目前就受疫情影響，船上旅客已經遭滯留多日，而在情人節這天，船上我國旅客傳來好消息。 據中天報導，一位台灣遊客拍攝影片表示，他們今日收到一個來自駐日代表處的包裹，內含一份「情人節巧克力」以及許多日常用品，並附上一封橫濱處長的信；並表示有收到我駐日代表處的問卷，開始規劃返國的方式，終於可以回家的消息，讓他感到相當高興。 (中時電子報) #情人節 #駐日代表處 #收到 #疫情 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶情人節商機 四大超商耍浪漫 04:102020/02/12 產業．科技 M17集團情人節系列活動浪漫獻禮 10:152020/02/12 財經 帶來滿滿戀愛幸福感！日系彩妝聯手女鞋、潮牌咖啡、專業刷具推出快閃活動 11:002020/02/12 美妝 詹姆士送禮嫌麻煩 情人節奉上現金 04:102020/02/13 娛樂新聞 情人個資被「詐」？三招警覺避免情人劫 10:072020/02/13 財經 男友別慌！聊天機器人充當「閃光助攻神器」 13:332020/02/13 科技 不需包裝提了就走！這幾款情人節限定禮盒送禮絕對不出錯 00:252020/02/14 美妝 情人節不出門 推外送搶宅經濟 04:102020/02/14 地方新聞 愛在疫情蔓延時 口罩花束夯 04:092020/02/15 焦點新聞 美情人節消費 刷新去年紀錄 04:092020/02/15 全球財經 政治熱門新聞 若罷韓成功 媒體人預言韓國瑜結局 - 政治 罷韓網友貼這張圖：就是因為這樣才要罷免韓國瑜！ - 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 命理師算陳時中官運 宅神聽完一驚：表示疫情... - 政治 罷韓連署了嗎？ 名嘴一位高雄朋友竟這樣回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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