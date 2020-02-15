公主號旅客返台倒數 代表處擬「包機」接送

大陸武漢新型冠狀肺炎疫情蔓延，各國防疫態勢緊繃，目前停靠在日本的郵輪「鑽石公主號」目前就受疫情影響，船上旅客已經遭滯留多日，而在情人節這天，船上我國旅客傳來好消息。

據中天報導，一位台灣遊客拍攝影片表示，他們今日收到一個來自駐日代表處的包裹，內含一份「情人節巧克力」以及許多日常用品，並附上一封橫濱處長的信；並表示有收到我駐日代表處的問卷，開始規劃返國的方式，終於可以回家的消息，讓他感到相當高興。

(中時電子報)