來自越南的阮紅女示範新住民好學平台操作方式。(新北市教育局提供╱吳亮賢新北傳真)

來自寮國的陳安黎表演曼妙的寮國傳統舞蹈。(新北市教育局提供╱吳亮賢新北傳真)

新北市教育局首創「新住民好學平台」，15日正式啟用，整合跨局處新住民學習資源，提供語文、人文、技術、教育、進修五大線上學院實體課程，讓新住民在家也能輕鬆學習，住在三重的越籍新娘阮紅女表示，藉此在假日也能充實自我，提升知識及技能。

阮紅女指出，在越南讀完高中後，跟著夫婿定居三重，並一路從國小補校念到大學，假日也不斷充實自我，參與新住民語文教學支援人員共備社群，如今不僅會自製越南語教具，也研究班級經營和教學設計，目前在忠義國小等3校擔任越南語文教學支援人員，深刻感受到新北樂學的教育環境。

另一名來自寮國的陳安黎，則擅長曼妙的寮國傳統舞蹈，平日晚間在漳和國中補校上課，假日則到莊敬高職參加新住民專班學習餐飲管理，對於兒子曾問：「媽媽，妳為什麼這麼好學？」她表示，感謝婆婆願意協助帶小孩，讓她無後顧之憂去上課，也希望在2個兒子面前作好身教，將來也耳濡目染地熱愛學習。

教育局長張明文表示，不論是初來乍到的新住民或移工，想要參與生活適應課程、在地文化課程、學習華語或培養一技之長，都可以透過新住民好學平台，享受學習的樂趣，平台也整合教育局、社會局、衛生局、勞工局、民政局、文化局等跨局處及學校資源，彙整100多種課程資訊，讓新住民不再為了尋找學習機會而煩惱，部分課程也歡迎親子共學、終身學習，同時促進全家人情感。

(中時 )