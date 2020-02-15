隨著萬物聯網的物聯網（IoT）世代漸漸成為未來生活的環境，這些連接網路的資訊設備安全性就不得不加入重視，在看到下一波資訊社會發展的重要的話題，由財團法人電信技術中心（TTC）與桃園市政府合作、攜手多家國內外廠商，於虎頭山創新園區成立「物聯網資安聯合檢測中心」為資安設備安全把關。

TTC指出，隨著物聯網的蓬勃發展，也將帶來「萬物皆可駭」的資安隱憂，一般民眾及企業所使用的物聯網設備，如Wi-Fi、網路攝影機、印表機、投影機、醫療設備、農業器具等，都有可能遭受駭客攻擊，攻擊除了影響設備正常操作、財物損失及個人隱私外洩外，嚴重可能淪為駭客工具導致更嚴重攻擊事件。

美國緊急醫療研究機構（Emergency Care Research Institute, ECRI）2019年報告指出，駭客攻擊是10大醫療科技危害之首，駭客可藉由遠端滲透醫療系統或裝置，造成醫療設備效能降低、竊取個人及醫療資訊等。

TTC自107年起執行國家發展委員會「亞洲．矽谷-強化物聯網資安防護裝備」計畫，物聯網資安聯合檢測中心為第二期計畫，營運團隊為大同世界科技及互聯安睿資通，選定在桃園市虎頭山創新園區做為中心據點。

目前參與物聯網資安聯合檢測中心產官學包括TTC、桃園市經漸發展局、國家通訊傳播委員會（NCC）、交通大學、優利國際（UL）、中華資安國際、大同世界科技、互聯安睿資通、世大福智科技、尚承科技等，都是國內資安領域領導業者。

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(中時電子報)