2020台灣燈會點亮台中，受人矚目巨型火紅花朵《聆聽花開的聲音》由原設計團隊豪華朗機工改造，以嶄新樣貌《永晝心》繼續點亮后里森林園區。（盧金足攝）

花博展期大放異彩的「聆聽花開的聲音」，在2020台灣燈會以進化版的「永晝心」，再度成為眾人驚艷的亮點。

《聆聽花開的聲音》原設計團隊豪華朗機工，創意無限，以嶄新樣貌《永晝心》繼續點亮后里森林園區，白色光感閃閃流動，有如群鳥飛過，又似繁星點點，用交響與電子交錯的壯麗配樂，將光點與機械結合，讓觀眾感受一場生命流動的感官饗宴。

台中市是工具機與機械業重鎮，台灣燈會展現台中市科技與工業能力與實力，參觀的民眾二度見到機械花，從世界花博展覽會到台灣燈會，百看不厭，有如燈會一顆最耀眼的鑽石。

與母親一起來看燈會的陳姓姊妹花，表示已走完整個花燈區，回味無窮，稱讚主燈非常漂亮，「花燈競賽區」獲選燈王的鳳凰花燈，瓶身設計亮眼的牡丹花，立體又精緻，史上最精彩、最漂亮的的台灣燈會，會鼓勵親友來觀賞，她還要再來看一次。

市府指出，「聆聽花開-永晝心」聲光秀即日起每晚在森林園區登場，觀眾可席地而坐，聆賞作品的光影與動態之美。

(中時 )