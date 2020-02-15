台北農產公司今公布1月蔬果產品農藥殘留抽驗結果，689件蔬果產品中有41件不符合規定，不合格率5.95％，供應人分別來自台南市、高雄市、南投縣、宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣、嘉義縣及雲林縣，供貨農民須停止供應10天，若第2次違規將停止供應一個月，第3次將廢止供應資格。

台北市市場處表示，蔬果農藥殘留應由產地源頭即開始管控，全台產地於採收前即應由在地農政單位先行抽驗，至集貨場所仍應由在地農會及合作社場進行自主管控，運送到消費地批發市場由市場再進行抽驗，透過層層把關，使民眾享用新鮮安全蔬果。

台北市第一、第二果菜市場在批發交易前，必須以化學質譜快檢抽檢批發市場農產品，若有殘留農藥含量不符合「農藥殘留容許量標準」則禁止交易，防止流入學校、團膳及市場；後端則由衛生局負責抽檢已進入市場各通路食材，從源頭與通路雙層抽檢。

另外，台北漁產公司也對進場魚貨添加物進行檢驗，項目為硼砂、螢光增白劑、過氧化氫、亞硫酸鹽、甲醛、藥物殘留及輻射等7項，凡是發現違反使用未經中央主管機關許可的添加物、有毒、變質不合衛生、足以危害健康或法令禁止銷售的貨品，一律拒絕入場交易，此次共抽驗437件水產品，檢驗結果均符合規定。

(中時 )