受到新冠肺炎疫情影響，彰化縣91歲花壇鄉民張萬字近日得知彰化家扶中心志工募款不易，連放在愛心店家的募款箱也不翼而飛、疑似遭竊，15日在親人見證下捐出10萬元老本作為助學金，幫助弱勢家扶兒。
彰化家扶中心每年春節前夕直到元宵節發起的愛心古早燈籠義賣，今年買氣慘淡，許多過去人潮密集的市場、景點都出現義賣志工人比遊客多的景象；元宵節過後，連放在花壇鄉市區一處愛心店家的愛心捐款箱竟然也被偷，讓張萬字阿公得知後心疼又不捨。
媳婦周小娟表示，公公知道很多家扶中心的社工老師、志工們，在街頭四處擺攤，為弱勢兒童義賣募款，但今年買氣不佳，沒想到連辛辛苦苦蒐集銅板零錢的捐款箱也失竊，不忍志工們白忙一場，決定把平日兒女給的生活費和長年辛苦存下的老農津貼，共10萬元現金捐給家扶，她趕緊聯絡擔任家扶志工隊隊長的弟弟周百煌居中協助。
現任彰化縣警局勤務指揮中心的周百煌表示，自己與妻子劉碧緞兩人都是彰化家扶扶助長大的自立青年，接到姊姊來電得知親家要把10萬元積蓄全部捐出來時，內心十分激動與感動，立刻聯繫家扶中心主任王震光約定時間進行捐款作業，他也呼籲社會各界在張萬字阿公拋磚引玉下，能一起關心幫助家扶兒。
花壇派出所所長陳和順表示，受理家扶報案捐款箱失竊案，循線已將嫌犯查獲逮捕到案，但捐款箱已被破壞丟棄，民眾的愛心捐款也遭竊賊花光，他到場見證張萬字阿公的善舉，也代表警方捐款2000元共襄盛舉。
彰化家扶中心主任王震光表示，今年彰化、台中家扶的志工，新春期間共有近40個據點擺攤，進行「無窮世代」愛心古早燈籠義賣，卻因肺炎疫情影響買氣大不如前，如今連配合的愛心店家捐款箱都被偷走，讓家扶同工士氣大受打擊；非常感謝張萬字阿公慷慨解囊，捐出全部10萬元積蓄，也謝謝陳和順所長與所內同仁迅速破案，更要感謝善心民眾在新春期間踴躍掏出口袋零錢購買愛心古早燈籠，幫助家扶兒在開學後能順利就學。
(中時 )
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