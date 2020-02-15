91歲花壇鄉民張萬字阿公（左）將自自己辛辛苦苦存下來的十萬元老本全部捐出來給彰化家扶中心幫助弱勢家扶兒。（謝瓊雲攝）

受到新冠肺炎疫情影響，彰化縣91歲花壇鄉民張萬字近日得知彰化家扶中心志工募款不易，連放在愛心店家的募款箱也不翼而飛、疑似遭竊，15日在親人見證下捐出10萬元老本作為助學金，幫助弱勢家扶兒。

彰化家扶中心每年春節前夕直到元宵節發起的愛心古早燈籠義賣，今年買氣慘淡，許多過去人潮密集的市場、景點都出現義賣志工人比遊客多的景象；元宵節過後，連放在花壇鄉市區一處愛心店家的愛心捐款箱竟然也被偷，讓張萬字阿公得知後心疼又不捨。

媳婦周小娟表示，公公知道很多家扶中心的社工老師、志工們，在街頭四處擺攤，為弱勢兒童義賣募款，但今年買氣不佳，沒想到連辛辛苦苦蒐集銅板零錢的捐款箱也失竊，不忍志工們白忙一場，決定把平日兒女給的生活費和長年辛苦存下的老農津貼，共10萬元現金捐給家扶，她趕緊聯絡擔任家扶志工隊隊長的弟弟周百煌居中協助。

現任彰化縣警局勤務指揮中心的周百煌表示，自己與妻子劉碧緞兩人都是彰化家扶扶助長大的自立青年，接到姊姊來電得知親家要把10萬元積蓄全部捐出來時，內心十分激動與感動，立刻聯繫家扶中心主任王震光約定時間進行捐款作業，他也呼籲社會各界在張萬字阿公拋磚引玉下，能一起關心幫助家扶兒。

花壇派出所所長陳和順表示，受理家扶報案捐款箱失竊案，循線已將嫌犯查獲逮捕到案，但捐款箱已被破壞丟棄，民眾的愛心捐款也遭竊賊花光，他到場見證張萬字阿公的善舉，也代表警方捐款2000元共襄盛舉。

彰化家扶中心主任王震光表示，今年彰化、台中家扶的志工，新春期間共有近40個據點擺攤，進行「無窮世代」愛心古早燈籠義賣，卻因肺炎疫情影響買氣大不如前，如今連配合的愛心店家捐款箱都被偷走，讓家扶同工士氣大受打擊；非常感謝張萬字阿公慷慨解囊，捐出全部10萬元積蓄，也謝謝陳和順所長與所內同仁迅速破案，更要感謝善心民眾在新春期間踴躍掏出口袋零錢購買愛心古早燈籠，幫助家扶兒在開學後能順利就學。

(中時 )