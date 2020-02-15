女星安以軒嫁給澳門百億CEO陳榮煉，兩人育有一子「66」，感情始終甜蜜如昔的兩人，昨天情人節在臉書上傳老公送的情人節花束和禮物，可以說是閃瞎眾人，不過禮物則被眼尖網友發現是「天價大禮」，直呼羨慕死了。

安以軒臉書曬出老公送的情人節禮物，她表示由於鮮少出門，即便老公早就請人送來情人節禮物，仍舊被放置在門口整整八小時未被察覺，急到友人眼見百般暗示仍不成功，只好直接打電話叫她去開門，才發現老公精心準備的情人節大禮，讓她感動表示：「因為非常時期你無法飛來陪在我們身邊，但你放心我會好好照顧自己＆66，希望大家一起加油，很快就會春暖花開」，字句透露著與老公分隔兩地的思念之情。

安以軒臉書全文。（圖／安以軒臉書）

不過有眼尖網友發現情人節禮物，居然有「勞力士手錶」，天價豪華大禮讓網友直呼羨慕，紛紛留言：「沒有老公還有66小情人陪你過情人節」、「姐夫真是一如既往的貼心」、「我們也感受到了滿滿的幸福」。

(中時電子報)