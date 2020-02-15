台北市政府14日公布3名失聯港人後，15日又公布2台女及1港男，未按規定接受14日居家檢疫，但據了解，台女譚國衡、陳乙菲及港男江嘉榮，已先後都被尋獲，衛生局將細究3人這幾天的行蹤議處、開罰。

北市府14日公布香港張姓遊客1家3口未按規定，經警方查找後，在武昌街某日租套房發現，告誡3人需接受規定檢疫，不得亂跑，警方還留下張家人的LINE帳戶以便聯繫。

15日公布的失聯3人中，52歲譚女曾前往大陸，8日入境後原本必需待在萬大路的居住地，譚卻一度失聯，警方上午10時前往時，譚女人正在家，表示自己並沒有亂跑，「可能沒聽到有人按電鈴」。

2月9日從香港入境的男子江嘉榮，當時留下中正區館前路某商旅的地址，警方15日也在該處找到江男，江的說法是友人訂房時留錯房號，所以才找不到他。

從金門小三通返台的台籍女子陳乙菲，她留下信義區基隆路的住處，但5日回來之後，迄今已失聯多次，警方15日下午在新北市中和區找到陳女，警方對3人進行嚴重告誡，另留下他們的手機以便聯繫，相關的罰款正由衛生局研議中。

(中時 )