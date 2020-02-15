陳姓男子在臉書上發文諷刺賴清德被迫「英德配」，小心成了蔡英文贏得總統選舉的祭品，被控違反《總統副總統選罷法》竟圖使人不當選，台北地檢署偵查後，發現陳男發文時間比登記參選早了2天，當時蔡、賴還不是候選人，陳男不構成犯罪，因此依法將陳男不起訴處分。

陳姓男子是在2019年11月17日下午，在台北市住處內用電腦登入臉書社群發文，內容指賴清德被「蔡英文」總統強迫「英德配」，成為「副總統」候選人，賴清德最好小心「二顆子彈」，以免到時候成了「蔡英文」總統最後「一石二鳥」，贏得總統選舉的「祭品」等文字，被刑事警察局依違反《總統副總統選罷法》意圖使人不當選移送北檢。

檢方偵查後，認為依《公職人員選舉罷免法》規定，候選人應該是具有候選人資格者向選務機關辦妥候選人登記時，才是法規中的候選人，《總統副總統選罷法》也有相同規定。

蔡英文及賴情德是在2019年11月19日登記參選，成為第15任總統、副總統候選人，陳男發文時間是11月17日，當時蔡、賴還不是候選人，意圖使人不當選規範的是對「候選人」非法散布謠言或傳播不實，陳男發文早了2天，不構成意圖使人不當選的犯罪構成要件，因此依法將陳男不起訴。

(中時 )