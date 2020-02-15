日和歌山醫院一日三確診 醫生妻子與病患染病 15:162020/02/15 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據日本NHK報導，和歌山縣內濟生會有田醫院自傳出先前確診醫生的同事也染病後，同日也確定另一名外科醫生與病患也確診，讓這家醫院一日內確診病例增至3位，和歌山縣累計已有5名確診病例，日本病例升至44例。 報導指出，最新確診的為第二名確診外科醫生的妻子，以及另一名曾到院的60歲男性病患。先前這家醫院在13日就有一名外科醫生確診，而14日有一名70多歲的農民也染病。 和歌山縣知事仁坂吉伸對此表示，自從外科醫生的同事也遭感染後，濟生會有田醫院可能已出現院內感染，但仍需進一步調查。 (中時電子報) #確診 #外科醫生 #醫院 #和歌山縣 #病患 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #日本 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 無症狀也具風險 全台防疫升級 04:102020/02/11 焦點新聞 我又一確診個案痊癒 最快明出院 04:102020/02/11 生活新聞 新加坡43例 境內確診數僅次於陸 04:102020/02/11 國際大事 社論／戰疫還沒真正開始 04:102020/02/11 時論廣場 醫師感染新冠肺炎 確診後不到一個月死亡 08:592020/02/11 兩岸 《國際社會》聖地牙哥確診首例，美國新冠肺炎確診增至13人 10:512020/02/11 財經 新冠肺炎印尼零確診 超猛真相竟是這 11:362020/02/11 生活 湖北確診病例 單日暴增近1.5萬 04:092020/02/14 財經要聞 日新冠肺炎疫情進入疑似社區感染的新階段 17:362020/02/14 國際 院內感染？日和歌山縣醫院染病醫生同事也確診 11:072020/02/15 國際 國際熱門新聞 日本防疫大失控 日人怒喊安倍下台 - 國際 不甩女王！ 哈利梅根下這一決定 展現不回英決心 - 國際 杜特蒂回頭關鍵！410名在台菲移工親筆信說服他 - 國際 受不了隔離 俄羅斯女破壞電子鎖 逃離醫院 - 國際 情人節美陸互降關稅 貿易戰以來首次 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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