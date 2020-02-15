據日本NHK報導，和歌山縣內濟生會有田醫院自傳出先前確診醫生的同事也染病後，同日也確定另一名外科醫生與病患也確診，讓這家醫院一日內確診病例增至3位，和歌山縣累計已有5名確診病例，日本病例升至44例。

報導指出，最新確診的為第二名確診外科醫生的妻子，以及另一名曾到院的60歲男性病患。先前這家醫院在13日就有一名外科醫生確診，而14日有一名70多歲的農民也染病。

和歌山縣知事仁坂吉伸對此表示，自從外科醫生的同事也遭感染後，濟生會有田醫院可能已出現院內感染，但仍需進一步調查。

(中時電子報)