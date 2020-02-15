全台最大花燈動物派對！2020台灣燈會主展區，其中位於馬場園區的「動物狂歡嘉年華」，燈區規畫「勇闖侏儸紀」、「海底世界」、「熱情沙漠」、「冰山一角」、「叢林電音趴」等12大主題，多達133組立體動物花燈，讓賞燈民眾嗨翻天。

2020台灣燈會主展區2月8日盛大開幕，總參觀人次已逾700多萬，位於馬場園區的「動物狂歡嘉年華」燈區不僅有15米高史前恐龍、戴著華麗面具的獅王眾獸等12大主題、133組立體動物花燈，固定時間還會隨音樂「動」起來，吸引眾人爭相拿起手機拍照、錄影，參觀民眾更盛讚彷彿進入「侏儸紀世界」。

參觀民眾直呼「十分新奇！」動物狂歡燈區的恐龍動起來的時候，像進入「侏儸紀的恐龍世界」，很好玩也很有趣。

市府指出，「動物狂歡嘉年華」燈區規劃9個室外展區、3個室內展區等12大主題，包括「勇闖侏儸紀」、「海底世界」、「熱情沙漠」、「冰山一角」、「叢林電音趴」等，融合全球暖化、生物滅絕等議題，讓燈區不僅有趣，還同時蘊含教育意義。

該燈區邀請資深花燈藝術家林健兒擔任花燈顧問及監督，製作團隊由台灣具規模的花燈製作公司映滕大花燈國際有限公司製作。

動態音樂展演，設計由「噪咖事務所」年輕音樂創作家吳秉聖製作，他多次獲邀至「台北數位藝術節」發表作品，並獲2015第六屆數位藝術表演獎首獎，這次「動物狂歡嘉年華」的音樂設計以狂歡、電音輕快為主，創造出燈區獨特的音樂饗宴。

「動物狂歡嘉年華」燈區於2月8日至23日間，每晚18：00、18：30、19：00、19：30、20：00、20：30、21：00進行動態燈光展演，每次長度3分10秒。

(中時 )