警方成功瓦解「南孝道」毒品王國。（楊漢聲攝）

台東縣警局在春節前夕成功瓦解中南部地區最大運毒集團，查獲海洛因磚152塊、共60多公斤及26公斤的安非他命25袋，市值超過10億元，逮捕台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道，近日內在循線突破追查到2位陳姓接駁人員，及林孝道所藏匿的百塊海洛英磚，徹底瓦解「南孝道」毒品王國。

去年9月台東縣大武地區南田海灘上有民眾拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚32塊，翌日海巡署人員也在台東大武、屏東滿州沿岸拾獲12塊相同毒品，台東縣警局隨即組成專案小組追查。

專案小組密集追查，去年9月底於屏東縣內查獲大批毒品，逮捕鍾姓及李姓涉嫌人，才終於鎖定集團幕後首腦是橫行南部數十年，台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道，將其逮捕後又耗時1個月突破心防，順利追查出林孝道所藏放的百塊海洛因磚。

警政署長陳家欽15日也特地到台東勉勵有功人員，並表示，終於抓到國際級大毒梟，林孝道是台灣3大毒梟之一，幾十年來逍遙法外，對他毫無辦法，感謝同仁在台灣打擊毒品的歷史上建立一筆輝煌的紀錄。

(中時 )