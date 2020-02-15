白安將於本月29日舉行免費演唱會《當我們還年輕Special Live》。日前她趁著年節特別告假14天，遠赴南美洲參加朋友婚禮，這也是她人生跑最遠、飛最久的一趟旅行，飛行超過30小時。首次造訪智利，白安和朋友相約從北到南玩透透，包括阿塔卡馬沙漠、百內國家公園的壯麗山景、Laguna Cejar沙漠死海、Lago Grey冰川震撼，從沙漠到雪山冰川的自然美景，令她永生難忘。

白安與草泥馬開心互動。（圖／相信提供）

這趟旅程走隨性路線，白安表示，「印象最深就是冰山和冰河，那段旅程像冒險。」凌晨四點到定點報後，先得走過蜿蜒森林、驚險的吊橋，之後才能搭上船；雖然遇到天冷風大，讓白安有些暈船，但看到眼前冰山冰川的震撼，所有不適都通通消失，「冰山冰河太壯觀，所有美景都要經歷這些冒險，一切都很值得。」

除了觀看冰山外，白安還來到有沙漠景色的卡拉馬，漂浮在阿塔卡馬的鹽湖裡享受無重力的自由，也是令她印象深刻的行程之一。對於白安來說，和朋友旅行、記在心中的美景就是最好的紀念品，她笑說：「因為考量到行動方便，所以行李箱不大，行李裝不下，只有買用色大膽的圖騰圍巾和包包，和撿了幾顆小石頭帶回來。」結束智利之行，白安全心投入在信義香堤大道廣場的《當我們還年輕Special Live》彩排，希望當天能為現場的樂迷帶來特別的演出。

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(中時電子報)