沙鹿區向上路6段素有「奪命為長下坡」之稱，警察局交通大隊於2019年10月於該路段建置區間測速設備，電子取締超速違規，2020年1月15日執法至2月12日止，共取締5800件超速違規，降低台中市交通事故發生率。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市沙鹿區向上路6段為長下坡路段，常發生大型車禍事故，警察局交通大隊於2019年10月於該路段建置區間測速設備，電子取締超速違規，2020年1月15日執法至2月12日止，共取締5800件超速違規，從原本平均每日取締1000件違規超速降至200件、降幅約8成，減少台中市交通事故發生率。

台中市警察局交通大隊指出，2019年1至7月在沙鹿區向上路6段取締，共取締1200件超速違規，其中以大型車超速居多；「沙鹿區向上路6段下坡路段」、「台61線西濱快速道路北上157．8至151．6公里處」及「台61線西濱快速道路南下148．1至156．4公里處」建置區間測速設備。

交通大隊表示，區間測速設備規劃「大貨車禁止行駛內側2車道」、「調整號誌秒差」及「區間平均速率」等；共取締5800件超速違規、平均日取締約200件，相較測試期（2019年11月30日前）日取締1000件違規，及宣導期（2019年12月1日至同年1月14日）日取締800件違規，最後降至200件，成效顯著。

「車禍死1個損社會成本1200萬、每傷1個120萬元！」；台中市警察局交通大隊長林沐弘呼籲，向上路6段區間測速建置後降約50％車禍事故、區間測速執法不僅能降低超速違規，並提醒駕駛人行經該路段，勿有交通違規等行為。

(中時 )