台北市2020內湖草莓季15日熱鬧開跑，今年活動特別將草莓DIY活動營造成「田園鄉村風」，讓民眾除能認識草莓栽種方式及正確採果技巧，更能體驗鬆餅、披薩、粿、拿鐵、冰淇淋等草莓美食作DIY，適合親子寓教於樂，共度甜美時光。

台北市政府產業局表示，每年12月至翌年5月為本市內湖區草莓產季，3月至4月更是盛產期， 今年活動加碼舉行「內湖草莓小公主／小王子選拔賽」活動，即日起至4月20日民眾只要至內湖地區配合的草莓農園遊玩，達成指定條件，就有機會參與草莓小公主、小王子選拔，獲勝者除有豐富獎品，更能成為下一年度草莓活動代言人。

活動訊息可上活動網站「2020內湖草莓季活動官網」查詢，或於上班時間洽台北市產業發展局農業發展科賴小姐（02-2725-6586）或內湖區農會推廣部洪先生（02-2790-0138分機250）。

(中時 )