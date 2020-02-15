「大蘋果」紐約可說是莊吉生的幸運地，繼去年在紐約網賽次輪扳倒大會第2種子、一戰成名後，被ATP官網譽為「鑿子」的他今再撐過身高211公分的衛冕者歐佩卡（Reilly Opelka）全場24記愛司轟炸，以5比7、6比4、6比4突破去年8強紀錄，生涯首度挺進ATP職網巡迴賽單打4強。

「我覺得今天很歡喜，可以打到ATP的準決賽，打贏很多好的選手，感覺信心愈來愈好了，」莊吉生賽後用台語說：「今天這個歐佩卡的發球真的很好，不過我也很打拚，很多球處理得不錯，重要的時間我都有抓到，現在感覺愈來愈好了，這也不是這禮拜而已，而是努力了很多年，才會有今天的結果。不過明天準決賽還沒打，還要衝一下！」

莊吉生重返大蘋果，今年於會外賽撂倒兩屆大滿貫亞軍、203公分南非長人安德森（Kevin Anderson），今天碰上更高大的地主重炮，莊吉生雖然先失首盤，但第2盤於第7局關鍵破發，逼入決勝盤又在首局搶先破發成功，鏖戰近2小時收下生涯首張ATP賽事4強門票。

世界排名131的莊吉生將與世界排名98的義大利好手塞皮（Andreas Seppi），35歲的塞皮世界排名最高達到第18位，擅長紅土與硬地賽事，生涯代表作是2015年澳網第3輪爆冷氣走費德勒（Roger Federer），阻斷「瑞士特快車」連11年打入澳網8強的紀錄，此役將是他與莊吉生的首次對決。

(中時 )