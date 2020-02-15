航空器產業近年來產值一路攀升，經濟部今日公布數據顯示，累計108年前11月航空器產業產值年增6.6%，全年產值可望突破900億元、再創歷年新高。

經濟部表示，航空器產業108年產值將再創歷史新高，航空器產業包含航空器機體結構、引擎及零件、裝備系統等製造及維修兩項產業，由於台灣身處亞太地區樞紐位置，以及國內業者具有國際航空水準之製造技術、高品質及穩定的交貨能力，加上近年來受惠國際航空新機需求增加及國內推動國機國造政策，致我國航空器產業產值由97年之288億元一路攀升至107年之878億元，平均年成長率達11.8%，累計108年前11月航空器產業產值為834億元，年增6.6%，全年產值可望突破900億元再創歷年新高。

經濟部表示，航空器維修產值約占航空器產業7成左右，隨著廉價航空崛起、空中運輸蓬勃發展，國際維修市場版圖持續擴增，加上業者積極開發新客戶，致我國航空器維修產值自103年起連續5年正成長，107年已達604億元，創下歷年新高，年增13.0%，由於107年部分廠商接獲大單致比較基期較高，累計108年前11月產值545億元，僅年增0.9%。

經濟部表示，我國航空器及零件108年出口值為4億557萬美元，年減3.2%；按出口地區觀察，以美國占近4成居首，惟近年來呈下滑趨勢，加拿大占13.1%居次，德國占10.8%排名第三，另日本近三年出口值均呈二位數成長，108年占比8.5%，較107年增加3.1個百分點，成長最多。

(時報資訊)