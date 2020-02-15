新冠肺炎疫情期間，因應全球防疫措施，不僅勞動部宣布實施防疫照顧假，企業也針對職場防疫，提供在家遠距工作等各項應對措施。互動資通針對遠端工作防疫需求企業，提供「team+私有雲企業協作即時通訊」解決方案，透過即時訊息溝通、視訊會議、網路電話及API串接公司內部E化系統，兼具安全高效的溝通協作平台，協助企業快速導入遠距辦公，與企業共同對抗疫情、度過難關。

根據勤業眾信聯合會計師事務所2月公布的Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》指出，因疫情肆虐，企業發展面臨「無法正常服務客戶、無法施行正常管理機制及銷售下滑現金流緊張」的三大衝擊，有超過8成的企業認為，提供員工彈性的工作方式是當務之急。

由於這波疫情影響不少企業及商家，其中以跨國公司或是與大陸有商務往來的企業受到最直接的衝擊，互動資通創辦人暨董事長郭承翔指出，客戶群中各科技大廠的台灣幹部皆暫緩返回中國，並以不去中國出差為原則，為維持防疫期間正常營運，需居家隔離或申請在家工作的員工，都能透過team+內部溝通協作平台，與公司同步作業、即時連繫處理相關業務。

而大眾運輸、航空、連鎖及品牌通路產業的客戶群，因據點眾多遍佈各地，且多為直接面對大眾的一線人員，利用team+與總公司及時回報各據點、場站狀況，總公司透過網路語音電話、團隊協作溝通等功能來佈達任務政策及應變調度。

此外，在私有雲架構兼顧高度資訊安全的防禦下，私有雲的雲端空間方便員工在任何地點都能進行異地辦公協作，並且利用視訊會議取代非必要的面對面會議，減少防疫期間，跨國或是北中南各地移動或出差的頻率，各項任務以開立團隊群組的專案方式，以任務導向讓專案進度能全員同步，大幅提升協作效率。

郭承翔強調，企業透過內部溝通平台，能即時快速的提供員工相關諮詢與援助等，配合政府防疫措施，給予員工更彈性的居家遠距工作選擇，有效減緩員工心理壓力，並確保企業營運效率。防疫期間，針對有防疫需求的企業，也將提供免費導入顧問服務，包含遠端安裝之需求安排，協助客戶遠距辦公協作快速即時上手。

(時報資訊)