市場憂心，受到新冠肺炎疫情影響，蘋果的新iPhone生產進度恐延後，並影響新機發表時程。傳出蘋果仍會在9月發表iPhone 12，惟供應可能會吃緊。

新冠肺炎疫情蔓延後，蘋果相關供應鏈復工仍受疫情影響而不定，市場對蘋果手機今年銷售出現疑慮。蘋果原定於今年春季發表iPhone SE2，如今恐因疫情延期，而市場擔心預計在9月發表的旗艦機iPhone 12系列也會受波及。

不過電子時報報導，蘋果將按照計劃在今年9月發表支援5G的iPhone 12手機。TechRadar指出，蘋果通常在9月第二周發表新機，推測iPhone 12今年發表日在9月8日，如蘋果想要延遲銷售日期，則可能會在9月15日發表。

不過市場仍擔心疫情對於iPhone 12產能一定有影響，9月後發表的新機可能會有供貨緊張的問題。陸媒指出，儘管蘋果正在採取一切可能的預防措施，但目前無法得知大陸手機市場何時才能恢復正常生產，畢竟要轉往其他國家製造iPhone 12系列的可行性很低。

相較於上半年將推出的iPhone SE 2是鎖定中階市場，以價格取勝，秋季發表的iPhone 12系列更受矚目，預計該系列全搭載A14處理器，支援5G，且一口氣推出四款機種，在螢幕尺寸上有包含5.4吋、兩款6.1吋以及6.7吋等選擇。

(中時電子報)