新冠肺炎來勢洶洶，為加強台南市大眾運輸工具防疫工作，市府除協助計程車司機採買口罩，市長黃偉哲15日更帶領交通局、本市計程車相關公會及工會、車隊、合作社等單位幹部、從業人員，共同宣誓計程車產業正式加入防疫團隊，保障民眾行的安全，黃偉哲還允諾將協調台酒解決計程車消毒用的酒精問題。

黃偉哲表示，台南市的計程車司機約4200人，近期確實接獲公會及工會代表反映司機面臨口罩採買困難問題，考量計程車司機肩負載運觀光客、商務人士等外地乘客的重責又身處密閉車廂，依目前疫情狀況確實屬於高風險族群，因此第一時間即指示交通局向中央單位反映，獲同意即日起每天核撥4200片口罩供司機購買。

交通局長王銘德也說，儘管肺炎疫情來勢洶洶，交通運輸產業人員也面臨巨大的挑戰，但大家都有做好萬全的準備工作，希望藉由宣誓活動展現「交通人」的韌性，並提醒計程車司機朋友，防疫期間除加強自身及車輛內部的清潔工作，還應落實自主化管理，做好每天體溫的監測，有呼吸道症狀即配戴口罩，發燒時建議暫時停止載客。

另外，載客時也可適當詢問乘客近期旅遊史、有無至疫情嚴峻地區，以利必要時可追蹤管理，一旦有疑似症狀應確實通報相關機關或電洽1922防疫專線諮詢，做好亡羊補牢的工作。

公共運輸處處長呂獎慧表示，目前交通部配送的口罩已分批陸續送抵公運處，為減少大家每天都到前來領取作業的困擾，日前已邀集各領用單位研商付費、領取及配發方式，希望將每片口罩都送到有需要的司機手上，讓台南市的計程車司機可以安心工作，乘客也可以放心搭乘。

(中時 )