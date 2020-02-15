“The rest of the organization is celebrating on the field, should I join them? ...No I need to go put a different top on. Immediately.”pic.twitter.com/qxsKUqTQuu — Starting 9 (@Starting9) January 16, 2020

2017年世界大賽第二戰，道奇投手史崔普林(Ross Stripling)登板中繼，連投4顆壞球之後退場，道奇輸了。史崔普林為此痛苦許久，現在還可能被道奇賣掉。如今太空人作弊罪證確鑿，他打算在新球季發洩一下憤怒。

「在適當的時機和場所，我會做。」大聯盟投手用觸身球報仇早已是不成文規矩，何況大聯盟不肯處罰太空人球員，各隊投手只好動用「私刑」。史崔普林家住休士頓，太空人慶祝封王的那段時間，大街小巷都在談世界大賽，讓他找不到地方躲。

至於「適當的時機」，可能是指太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)上場打擊的時候。洋基球迷已經預祝阿土伯在新球季打破觸身球上壘的紀錄。

道奇外野手貝林傑(Cody Bellinger)痛批阿土伯：「我不知有哪個人類會從洋基查普曼(Aroldis Chapman)手中擊出再見轟之後還不讓隊友碰他的球衣，還要跑去休息室換衣服才受訪。他偷走了賈吉(Aaron Judge)的MVP和我們的冠軍戒指。」

國聯球隊很少碰到美聯球隊，不過史崔普林有可能被交易到天使，天使與太空人同區，到時候他就有大把機會報仇了。

(中時電子報)