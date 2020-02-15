新型冠狀病毒疫情持續升溫，華南銀行身為國內公股行庫一員，除全力配合政府政策執行各項紓困及振興方案外，更積極協助因疫情影響之產業及個人解決營運周轉及資金調度問題。

華南銀行自2月10日針對財務結構及體質較弱，最需要銀行支持的小微企業，在第一時間推出「全民防疫、華銀給力」行動方案，針對新創產業、農林漁牧、手工業、攤販、民宿及小規模商業業者，推出總額度40億元的「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，貸款優惠利率最低1.85％，搭配信保基金「中小企業千億保專案」，可申貸100萬元，融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375％等優惠，並採簡易徵信作業方式辦理，最快可於3天內提供紓困及振興方案，以協助企業度過難關。

在授信客戶還款方面，如因疫情影響致還款困難，得個別向原承貸分行提出申請展延貸款本金及還款期限，華南銀行將視客戶實際影響情形核予展延，更進一步，客戶可提供因疫情衝擊致訂單或預估營收減少、非自願性失業勞工、無薪假或其他經華南銀行認可之相關證明文件提出申請，針對紓困及展延之最高金額限制得視客戶影響情形議定。

在信用卡還款方面，華南銀行針對參與第一線救護之醫療人員、經確診遭隔離之患者、因本次疫情滯留於海外無法返台者，華南銀行將視客戶受影響情形及實際需求，提供信用卡帳款延緩繳款之服務，原則上客戶只要提供醫療人員證明文件、確診居家隔離證明書或滯留國外無法返台相關證明文件等，就可直接向各分行或致電客服專線(02-21810101)提出申請，同步減免違約金及循環息。

對內，華南銀行原已有規定員工如適逢家庭成員生病或受自主健康管理要求，得申請「家庭照顧假」、「特別休假」或「事假」親自照顧家庭成員，請假期間薪資照給，同時華南銀行配合政府延後高級中等以下學校開學之政策，員工於2020年2月11日至2月24日期間，如有照顧12歲以下學童需求者，得請「防疫照顧假」、「家庭照顧假」或「事假」，年度內前述請假日數合計未超過14日，薪資照給。

顧及在大陸、香港及澳門地區分行所有員工的身體健康，目前已實施分組上班制，每日依分組人員輪流到行工作，其餘人員居家工作，居家工作者薪資照給；此外，華南銀行員工如因配合防疫措施需「居家隔離」或「居家檢疫」者，缺勤期間得申請「防疫隔離」註記，不視為曠職，而且員工如係因公務或海外分行員工因重大事故或緊急醫療需求返台，其於「居家隔離」或「居家檢疫」期間薪資亦照常給付。

另外，為防止疫情影響營業，華南銀行也已擇定異地備援的辦公場所，並擬定緊急應變措施及相關因應計畫，一定維持營運正常，不讓股東及客戶權益受損。

身為國內中小企業放款量第三大的華南銀行，積極協助客戶不遺餘力，以具體行動希望能支持受疫情影響之企業戶及個人戶共同度過難關，展現華南銀行積極配合政府政策，支持產業發展，善盡企業社會責任的決心。

(工商 )