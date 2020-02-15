受到鋼品銷量減少和鋼價下跌雙重影響，中鋼1月份合併營收為241.03億元、月減17％、年減33％，單月合併營業虧損10,88億、月增8％、年減146％，單月合併稅前淨損12.62億元、月減24％、年減158％，每股稅前淨損約0.08元。

(工商 )

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