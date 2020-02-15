中鋼1月份合併營收為241.03、年減33％ 15:342020/02/15 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到鋼品銷量減少和鋼價下跌雙重影響，中鋼1月份合併營收為241.03億元、月減17％、年減33％，單月合併營業虧損10,88億、月增8％、年減146％，單月合併稅前淨損12.62億元、月減24％、年減158％，每股稅前淨損約0.08元。 (工商 ) #中鋼 #合併營收 #單月 #合併 #稅前 也許您會感興趣 推薦閱讀 群聯1月合併營收33.26億元 與去年同期持平 09:422020/02/11 財經 上奇科技自結今年1月集團合併營收3.16億 10:262020/02/11 財經 數字科技1月合併營收1.17億元 10:262020/02/11 財經 捷流閥業元月合併營收負成長 年減9.11％ 17:542020/02/11 財經 崇越科技1月合併營收27.95億元 創歷史同期新高 10:332020/02/13 財經 香港據點 仍是國銀金雞母 04:092020/02/14 財經要聞 台灣百和 元月EPS 0.29元 04:102020/02/14 證券．權證 春節連假工作日短 東陽1月營收衰退18％ 11:102020/02/14 財經 《業績-百貨》特力1月營收年減18.9％ 17:392020/02/14 財經 特力1月營收大衰18.9％ 21:242020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨》南山業績落到第3 尹崇堯、許妙靜遭記大過 - 財經 - 工商 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 肥單搶不贏台積電 死敵半導體再添新兵作戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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