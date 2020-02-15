高雄市長韓國瑜（前中）15日到阿蓮區農會視察，恭喜高雄農產品外銷新加坡與馬來西亞等地。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜15日下午到阿蓮區訪視農產品外銷新加坡、馬來西亞的情形，他在致詞時為農民感到高興，因為農產品出口繳出1張亮麗的成績單，農民可以養家活口，讓孩子接受更好的教育，他也希望未來的高雄雞、鴨、鵝、豬肉等能做到內銷與外銷兼顧，在2020年繳出漂亮成績單。

韓國瑜因為擔心高雄農產品受到新冠肺炎的影響，他下午到阿蓮區視察農產品外銷情形，受到民眾熱情歡迎。他說，2月孩子要開學，得註冊，看到這張漂亮的成績單，農民有了收入，可以養家活口、照顧自己的孩子，讓孩子接受更好的教育，這對一個市政府、農村來說，是最重要的。

他拜託阿蓮農會繼續努力，讓將來的內銷、外銷達到平衡，希望每一年高雄的水果、魚獲與雞蛋，包含雞、鴨、鵝、豬肉等。如果能夠出口的話，能達到30％左右的出口，以及70％的內銷，讓台灣與國外的消費者，都能夠享受到高雄的產品，並在2020年繳出漂亮成績單。

高雄市農業局說，共有24噸農產品外銷新加坡與馬來西亞，包含紅心芭樂200箱、珍珠芭樂750箱、蜜棗600箱、鳳梨500箱、蓮霧450箱、小番茄150箱，以及木瓜400箱。

(旺報 )