效力日職火腿隊的「大王」王柏融前段時間陷入小低潮，15日出賽前在春訓累積9支0，敲不出安打外還狂吞三振，不過王柏融不讓大家擔心太久，今日敲出陽春炮宣告近況不錯，他受訪時說，「今天很高興，也相信接下來會越來越好。」

王柏融此戰2打數有一發全壘打，開轟後不僅現場給予熱烈掌聲，與隊友擊掌時也終於露出久違笑容。其實王柏融上一戰就敲出差點飛出牆的深遠飛球，雖然可惜遭到接殺，不過也代表他打擊手感正在回溫，王柏融在受訪時透過翻譯表示，「會持續練習好的東西，將這些保持到比賽。」

根據日媒報導，王柏融在接受新打擊教練小笠原道大的指導後，以找回過去在台灣時的豪邁揮棒為目標練習，王柏融也不忘感謝小笠原教練，「教練給我很多正面的想法，希望能找回過去的感覺。」

王柏融表示在春訓期間會多嘗試教練為他訂的目標，例如揮棒軌跡、大膽攻擊等。另外在春訓時也有課題希望完成，「春訓現在就是一直比賽，會對戰不同投手，希望能跟上打擊Timing做到最完整。」

(中時 )