台北醫院護理之家3年前一場大火，因語言、資訊造成通報延誤，釀成14名患者慘死火窟；對此基隆市在市內27家老人長照中心及養護中心裝設119通報裝置，若發生火災，外籍照服員只要一鍵報案，就能第一時間以｢專線｣通報消防局。

基隆市消防局長陳龍輝表示，鑒於老人長照中心及養護中心等避難弱者場所，雇用外籍照服員比例相當高，常因語言隔閡無法順利完成報案，透過建置119通報裝置，一但發現火災時，可由火災探測器以自動或手動方式啟動通報機制。

他指出，消防局將27家機構與119通報裝置場所的基本資料建檔，只要「一鍵即完成報案動作」，消防局接獲報案電話，系統就會立即顯示出失火場所的名稱、地址、電話號碼及緊急連絡人資訊等，相關資訊一幕了然，有助於消防局提早因應。

消防局接獲通報後，將在一定時間內回撥該場所，確認火災發生情形並同步派遣車輛人力出勤，爭取救援時間；消防局也持續輔導場所辦理自衛消防編組演練，配合119通報裝置模擬通報演練，加強消防人員未到場前的自救能力。

(中時 )