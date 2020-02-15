湖北仍是新冠肺炎重災區，全省至今封路，但有一名陸網友聲稱靠著父親通過關係派車從天門接回荊州，引起廣大網友不滿，有網友在下方留言嗆「你爸要大意失荊州了」，回了荊州卻失了荊州，一度成為大陸微博討論焦點。對此，警方表示已展開調查，而該名網友也已公開道歉。

綜合陸媒報導，一名網友在大陸社群媒體微博上表示，「從沒覺得我爸有多大本事，當了一輩子官我沒沾到一點好處。直到這次疫情，在全省封路情況下，通過他的關係派車把我從天門接回荊州」。然而此文一貼出立即引起廣大網友眾怒，但有網友更是一針見血地在下方回他「你爸要大意失荊州了」，意指該名網友的父親已違反封路規定，勢必遭到調查，引起網友大笑。

對此，荊州警方「荊州網警巡查執法」也在官方微博上表示，當事人已經在網路上公開道歉，事情原委也並非大家所想這麼「水深複雜」，有關部門也正在對此事做進一步調查核實。

當事人也在15日淩晨在微博發佈道歉書，稱自己只是在廣州的服裝自營商，父親只是荊州市商務部門一名「小小的科長」，無權派車把他從天門接回。此事實際上是其父親利用朋友關係，在天門聯繫了一輛運輸生活物資的返程車將他帶回。

(中時電子報)