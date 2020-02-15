動保處提供一個木製狗屋給園長，讓牠有個遮風蔽雨的住所。（台南市文化局提供／莊曜聰台南傳真）

市議員李偉智前來關心，並將與地方合作替園長募集物資。（台南市文化局提供／莊曜聰台南傳真）

日前一隻黃色米克斯浪犬闖入台南山上花園水道博物館，任憑館方怎麼驅趕都「賴著不走」，公開徵詢網友意見，留言一面倒希望館方收編，愛狗的台南市長黃偉哲也表態支持，狗狗結紮植入晶片後由館方領養，並經過網友票選，正式命名為「園長」，動保處人員今天也載來一座木製狗屋，讓園長「住新厝」，希望適應環境後，能成為園區的親善大使。

「園長」在落腳山上花園水道博物館之前，不知已經在外流浪了多久，因為習慣自由自在，對於圈養不是很習慣，還一度想要逃脫，文化局指出，現在每天將由同仁繫繩，帶園長在未開放的區域溜達溜達，希望藉著天天「放風」讓牠趕快熟悉環境，再將寵物園區交給牠負責，跟遊客互動。

在動保處協助下，個性溫馴的園長在13日誘捕後，就立刻植入晶片並且結紮，身體回復後再送回園區，動保處也替園長準備了一座與善化動物之家友善認養空間裡同等級的木製狗屋，看到遮風蔽雨的住所，園長不停嗅聞，感覺相當開心，市議員李偉智也前來關心，並與地方協調將協助募集狗狗的物資，讓牠安身立命。

農業局表示，台南市近年來打造寵物友善環境，去年率全台之先成立「毛小孩職訓及就業輔導中心」幫毛小孩找頭路，以「犬求事、事求犬」的概念，去年就有857頭工作犬被認養，動物之家認養樹也達4,051頭，希望藉由這個案例，喚起各界重視動物福利，讓浪浪都能找到幸福的家。

(中時 )