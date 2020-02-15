美國貿易代表署（USTR）於美國時間14日公布，成立爭議解決辦事處及投訴熱線，落實中美第一階段貿易協議，15日起正式啟用。

香港信報報導，USTR發表聲明指出，雙邊評估和爭議解決辦公室由美國貿易副代表葛瑞雪（Jeffrey Gerrish）主管，將從公司和其他有關方面提出對於中國執行協議的投訴。有關方面可以致電熱線提出對於執行協議的關注。

根據中美第一階段貿易協議，中方承諾在未來兩年，增購2,000億美元的美國產品、能源和服務。中方也同意改善保障美國智慧財產權、制止強迫技術轉移、開放金融服務市場、移除部分農產品貿易壁壘，並避免操縱貨幣。

不過，在新冠肺炎疫情擴散之際，中方被質疑能否履行上述承諾。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）稍早指出，中國疫情導致中美第一階段貿易協議的執行，有一定程度的放緩。

中國外長王毅於德國時間14日接受外媒專訪時指出，中國是一個重信守諾的國家，只要同意的事情，都會說到做到，但批評由於美方全面限制中美人員往來，客觀上會對履行協議帶來一些困難。

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