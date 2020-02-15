新北市38處公有攤商 2月起租金打8折 15:422020/02/15 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市今邀集勞工局、經發局、社會局、教育局等各局處提出6大紓困方案。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊各界，新北市今邀集勞工局、經發局、社會局、教育局等各局處提出6大紓困方案，新北市經發局長何怡明表示，為減緩業者衝擊，新北市38處公有市場攤商租金，自2月開始全部打8折，預計3480攤商受惠，目前攤商每月租金約900至7000元不等。 此外，新北市經發局也與東森購物、PCHOME、蝦皮等電商平台洽談，擬推出新北專屬平台，開放新北市各觀光工廠、餐飲、飯店等業者進駐，提供另一種線上銷售管道，盼降低疫情衝擊。 (中時 ) #新北市 #攤商 #衝擊 #疫情 #業者 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 台灣夏普響應防疫戰 捐贈新北市空氣清淨機 04:102020/02/12 產業．科技 疫情讓菜銷不出去 新北推保證銷售、價格助農友 15:202020/02/12 政治 首案》新北都更第2箭主幹道容積加給 僑蓮建設申請核准 15:392020/02/12 風格 新北都更第2箭主幹道容積加給 首案僑蓮建設申請核准 15:412020/02/12 財經 彰化銀行因應新冠肺炎疫情 推出六大紓困方案 20:052020/02/12 財經 坐等瘟神離開 A股有望衝一波 04:092020/02/13 焦點新聞 口罩防疫 新北個人計程車司機14日起1次可買20片 12:062020/02/13 生活 不怕疫情影響房地產 他預期大台中房市未來5年將持續爆發 17:242020/02/13 生活 日菲旅遊 成第二重災區 04:102020/02/15 生活新聞 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 軍人情人節夜唱被砍翻 3煞落網 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 西門町大賣場驚傳外國人自戕送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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