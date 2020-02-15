新冠肺炎疫情衝擊各界，新北市今邀集勞工局、經發局、社會局、教育局等各局處提出6大紓困方案，新北市經發局長何怡明表示，為減緩業者衝擊，新北市38處公有市場攤商租金，自2月開始全部打8折，預計3480攤商受惠，目前攤商每月租金約900至7000元不等。

此外，新北市經發局也與東森購物、PCHOME、蝦皮等電商平台洽談，擬推出新北專屬平台，開放新北市各觀光工廠、餐飲、飯店等業者進駐，提供另一種線上銷售管道，盼降低疫情衝擊。

(中時 )