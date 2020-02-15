台灣高鐵(2633)積極配合政府防疫措施，防止COVID-19（新冠肺炎）擴散蔓延，重申依照「中央流行疫情指揮中心」規定，凡符合「居家隔離」與「居家檢疫」條件者，因具有傳染風險，不得搭乘大眾交通運輸工具。高鐵公司將依照《傳染病防制法》規定，對上述旅客嚴格執行「拒絕運送」措施，以維護多數旅客之健康安全，一旦發現違規搭乘案例，除將立即通報鐵路警察及衛生單位外，也會於第一時間針對違規者搭乘車廂及行經動線進行全面消毒，且高鐵各車廂均具備獨立空調，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵昨（14）日南下149車次發現一位自疫區返台旅客（座位為自由座11車7C），持有防疫單位開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」後，仍違規自台北站搭車至左營站。高鐵公司獲報後，研判有違反《傳染病防制法》之虞，立即通知鐵路警察及衛生單位，並於第一時間針對149車次列車及台北、左營站旅客行經動線進行加強消毒。高鐵公司提醒，同樣搭乘該車次第11節車廂的旅客，如有身體發燒、乾咳等不適症狀，應盡速進行自主健康管理並就醫診查。

台灣高鐵為確保旅客安全，除各車站服務台備有消毒酒精、額溫槍與疾管署防疫文宣等，可協助民眾防疫外，每天亦確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒；同時，各車站亦持續針對旅客較常接觸之設備，例如：廁所、電扶梯、售票櫃台等，不定時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；如發現有違反居家隔離或居家檢疫者搭乘，高鐵公司亦將立即進行車站及列車全面消毒，敬請民眾安心搭乘。

(時報資訊)